وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أنه أعرب لنظيره الإسرائيلي عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات التي يشنها حزب الله. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أوستن خلال لقاءه مع المسؤول الإسرائيلي.

وأضاف أوستن أن الولايات المتحدة تضع أهمية كبيرة على ضرورة إيجاد حلول دبلوماسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مما يتيح للسكان إمكانية العودة إلى مناطقهم في الشمال بأمان.

وشدد وزير الدفاع على أن التعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل هو أمر حيوي لضمان الأمن والسلام في المنطقة، معربًا عن قلقه من تصاعد التوترات وتأثيرها على المدنيين.

الأمم المتحدة تعبر عن قلقها إزاء إغلاق مكتب وسيلة اعلام عربية في رام الله

أعرب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في تصريح لوسائل إعلام عربية، عن قلق المنظمة الدولية من إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله.

وصف المتحدث إغلاق المكتب بأنه "مثال على تقييد عمل الصحفيين خلال الحروب"، مشددًا على أن ما حدث يعكس نمطًا عالميًا متزايدًا في تقييد حرية الصحافة.

وأضاف المتحدث أن مثل هذه الإجراءات تؤثر سلبًا على قدرة وسائل الإعلام على نقل الأحداث بدقة، مما يعيق الوصول إلى المعلومات الحيوية في أوقات النزاع.

وأكدت الأمم المتحدة على أهمية حماية الصحفيين وضمان حريتهم في العمل، محذرة من أن مثل هذه الأعمال تقوض الديمقراطية وحقوق الإنسان.

اعلام عبرى: مجلس الوزراء المصغر يجتمع غدًا لمناقشة التصعيد المتزايد

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن مجلس الوزراء المصغر سيعقد اجتماعًا غدًا لمناقشة التصعيد المتزايد على الجبهة الشمالية.

وأشارت القناة إلى أن الاجتماع يأتي في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة، خاصة بعد تزايد الهجمات عبر الحدود مع لبنان وسوريا، بالإضافة إلى التهديدات المحتملة من الفصائل المسلحة.

من المتوقع أن يتناول الوزراء خلال الاجتماع استراتيجيات جديدة للتعامل مع الوضع الأمني، بما في ذلك تعزيز الإجراءات الدفاعية والاستجابة السريعة للتحديات العسكرية.

وتعكس هذه الخطوة القلق المتزايد في إسرائيل بشأن الأمن القومي وسط الأوضاع المضطربة في المنطقة.

صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان بعد تسلل مسيّرة أطلقت من العراق

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم أن صفارات الإنذار دوت في منطقة بيسان شمال البلاد، بعد رصد تسلل مسيّرة أُطلقت من العراق وعبرت الأجواء السورية قبل دخولها إسرائيل من جهة الجولان.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن المسيّرة تم رصدها أثناء تحليقها في المنطقة الجنوبية لهضبة الجولان، وأن أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية حاولت اعتراضها.

وأضافت التقارير أن المسيّرة تم إطلاقها من العراق، مما يعكس تصعيدًا جديدًا في الهجمات عبر الحدود مع زيادة استخدام الطائرات المسيّرة من قبل فصائل مختلفة.

تأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوترات في المنطقة الشمالية لإسرائيل، حيث شهدت الأيام الماضية نشاطًا مكثفًا للطائرات المسيّرة على الجبهتين السورية واللبنانية.