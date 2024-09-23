أسعار النفط ترتفع في التعاملات الصباحية بعد خفض أسعار الفائدة

وفقا لرويترز

النفط اليوم.. مع بدء التعاملات المبكرة اليوم الاثنين الموافق 23 سبتمبر، شهدت أسعار النفط ارتفاعا بشكل طفيف مدعومة بمخاوف من أن يؤثر الصراع في الشرق الأوسط على الإمدادات في منطقة الإنتاج الرئيسية بجانب التوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي سيدعم الطلب.

النفط..ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت



ووفقا لرويترز.. فارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر 20 سنتا أو 0.3 % إلى 74.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0045 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم نوفمبر 22 سنتا أو 0.3 % إلى 71.22 دولار.

كما ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام في الجلسة السابقة بدعم من خفض أسعار الفائدة الأميركية وانخفاض المعروض الأميركي في أعقاب إعصار فرانسين.

ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء في اسبانيا بسبب أزمة الطاقة

وواجهت أسعار النفط الأسبوع الماضي ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي، وأدت أزمة الطاقة في إسبانيا إلى ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء.

يذكر أن يوم الأربعاء الماضي، قام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو انخفاض في تكاليف الاقتراض أكبر مما توقعه كثيرون.

قلق من تأثير خفض أسعار الفائدة على سوق العمل

فعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن المحللين والمشاركين في السوق يشعرون بالقلق من أن البنك المركزي قد يشهد تباطؤ سوق العمل.

وقال بنك ANZ: "لقد تعززت المعنويات بفضل خفض أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وسط آمال في أن يتمكن من هبوط هادئ للاقتصاد...كما ساهم ضعف الدولار الأميركي في دعم معنوية المستثمرين".

وأضاف بنك ANZ، إن القتال بين إسرائيل والميليشيات المدعومة من إيران أثار مخاوف من أن الصراع قد يجر إيران، وهي منتج رئيسي للذهب الأسود "النفط" في المنطقة.

وعلى جانب آخر تبادل حزب الله، (وهو جماعة مدعومة من إيران ومقرها في لبنان)، وإسرائيل إطلاق النار بكثافة يوم الأحد، حيث أطلقت الجماعة صواريخ إلى عمق الأراضي الإسرائيلية الشمالية بعد مواجهة بعض من أشد القصف في ما يقرب من عام من الصراع.

وقد تصاعد الصراع بشكل حاد في الأسبوع الماضي بعد انفجار آلاف من أجهزة النداء واللاسلكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله، معلنين أن إسرائيل هي المسؤولة في الهجوم، إلا أن دولة الاحتلال العبرية لم تؤكد أو تنفي مسؤوليتها.