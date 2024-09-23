شعبة الأدوية تكشف عن كيفية الحصول على الأصناف الناقصة بالأسواق (فيديو)

قال الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن جودة الأدوية المصرية بنفس كفاءة الأدوية المستوردة وقد تكون أفضل، لكن مشكلتنا إن احنا عندنا "عقدة المستورد"

أزمة نقص الدواء لم تحدث في تاريخ مصر

وأضاف عوف، خلال مقابلته، لـ "برنامج "مصر جديدة" مع الإعلامية إنجي أنور المذاع على قناة etc, أن أزمة نقص الدواء لم يحدث مثلها في تاريخ مصر سابقًا، ويتم العمل على حلها، وسوف تنتهي خلال شهر طبقًا لكلام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لكنها لن تختفي نهائيًا فوارد أن تحدث أزمات لكن ليس بنفس القدر من تلك الأزمة.

وأوضح عوف، أن 15301 هو رقم الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية ومن خلاله يستطيع المواطن التواصل لإرشاده إلى أقرب صيدليه موجزد بها الدواء المطلوب، و 16682 هو رقم الخط الساخن لصيدليات الإسعاف، ومن خلال تلك الأرقام تستطيع أن تستفسر عن أي أدوية، وأقرب صيدلية إسعاف لك، كما أن كل الأدوية الناقصة موجودة داخل صيدليات الإسعاف بفروعها على نطاق الجمهورية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن نجاح الحكومة في حل مشكلة نقص 470 دواءًا، ومتبقي 110 دواء من أصل 580 دواء، وخلال شهر ستنتهي مشكلة نقص الدواء بإذن الله.



وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر خلال آخر 3 سنوات نجحت في إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية، وتم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى وجود 116 مصنع لأجهزة الأدوية بخلاف أربع مصانع جديدة ستقوم بإنتاج المواد الخاص اللازمة لصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لدعم الصناعة، وزيادة الإنتاج لزيداة الصادرات إلى الخارج.



وأوضح أن مصر نجحت خلال العام الماضي في تصدير أدوية بقيمة مليار دولار، ونسعى لزيادة الصادرات من الأدوية لـ1.5 مليار دولار.