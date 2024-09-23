اتحاد الصناعات: حل 80% من أزمة الأدوية في مصر (فيديو)

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أنه تم حل 80% من أزمة الأدوية في مصر، مؤكدا انتهاء الأزمة بشكل تام خلال شهر



وأوضح “الليثي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة “القاهرة والناس”، أزمة نقص الدواء خلال الفترة الأخيرة غريبة على السوق المصري، معقباً: "سوق الدواء دائما متماسك، وفي أحلك الظروف والمشاكل، مثلما حدث وقت جائحة كورونا مصر كانت من الدول النادرة التي لم يحدث بها مشاكل".

وتابع: "نسبة الأدوية التي زادت في حدود من 35% إلى 40% رغم أن الدولار زاد 65%، وهناك زيادى في تكلفة التصنيع وفي سعر بيع و إذا ارتفعت التكلفة لابد أن يواكبها ارتفاع في سعر البيع".

نجاح الحكومة في حل مشكلة نقص 470 دواءً

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن نجاح الحكومة في حل مشكلة نقص 470 دواءًا، ومتبقي 110 دواء من أصل 580 دواء، وخلال شهر ستنتهي مشكلة نقص الدواء بإذن الله.



وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر خلال آخر 3 سنوات نجحت في إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية، وتم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى وجود 116 مصنع لأجهزة الأدوية بخلاف أربع مصانع جديدة ستقوم بإنتاج المواد الخاص اللازمة لصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لدعم الصناعة، وزيادة الإنتاج لزيداة الصادرات إلى الخارج.

وأوضح أن مصر نجحت خلال العام الماضي في تصدير أدوية بقيمة مليار دولار، ونسعى لزيادة الصادرات من الأدوية لـ1.5 مليار دولار.