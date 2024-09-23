"الزراعة" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة (فيديو)

أكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أن تغيرات المناخ خلال هذا الصيف كانت خارج الحدود والتحمل وتسببت في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة بنسبة 80%،إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع مستلزمات الإنتاج.

وأضاف رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية كريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن ارتفاع درجات الحرارة الصيف الماضي كانت بشكل غير مسبوق، مشيرا إلى أن لديهم إجراءات استباقية لمواجهة التغيرات المناخية بزراعة أصناف تتحمل هذه التغيرات المناخية الشديدة.

وأوضح رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، أنه ليا توجد تقاوي تتحمل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، مشيرا إلى أن محصول الطماطم تأثر بنسبة 50% بسبب التغيرات المناخية وكل المحاصيل الزراعية في جميع دول العالم تأثرت بهذه التغيرات.

مشاكل كبيرة في العروات الصيفية لشهر يوليو

أكد حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أنه حدث مشاكل كبيرة في العروات الصيفية لشهر يوليو في محاصيل الخضروات، ومن بينها الطماطم والبطاطس، فكان لها تأثير كبير على ارتفاع الأسعار.

استقرار في الأسعار

وقال نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أننا مقبلين على مواسم شهري أكتوبر ونوفمبر، مؤكدا أنه سيحدث استقرار في الأسعار خلال تلك الفترة، على الرغم من أن العالم يعاني من ارتفاع أسعار مدخلات ومستلزمات الإنتاج.

وتابع نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: "بعض المنتجات الزراعية فيها ضعف معدلات إنتاج يصل إلى 50%، يعني نصف إنتاجنا أصيب بسبب ارتفاع درجات الحرارة"، متابعا: "أكثر المنتجات ضررا هي الطماطم والكوسة والخيار والبامية".