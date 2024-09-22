متحدث الوزراء: انتهاء أزمة نقص الأدوية في هذا الموعد

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن نجاح الحكومة في حل مشكلة نقص 470 دواءًا، ومتبقي 110 دواء من أصل 580 دواء، وخلال شهر ستنتهي مشكلة نقص الدواء بإذن الله.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر خلال آخر 3 سنوات نجحت في إنشاء 15 مصنعًا جديدًا للأدوية، وتم إنشاء 33 مصنعًا جديدًا لمستحضرات التجميل، بالإضافة إلى وجود 116 مصنع لأجهزة الأدوية بخلاف أربع مصانع جديدة ستقوم بإنتاج المواد الخاص اللازمة لصناعة الدواء، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لدعم الصناعة، وزيادة الإنتاج لزيداة الصادرات إلى الخارج.

وأوضح أن مصر نجحت خلال العام الماضي في تصدير أدوية بقيمة مليار دولار، ونسعى لزيادة الصادرات من الأدوية لـ1.5 مليار دولار.