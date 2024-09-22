متحدث الوزراء: مصر تُصنع 91% من الأدوية المتداولة في السوق

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي لمصانع الدواء كانت مهمة، لأن الدواء قطاع مهم في الاقتصاد المصري.

وأضاف "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر تمتلك قاعدة صناعية مهمة في قطاع الدواء، فمصر تُصنع 91% من الأدوية المتداولة في السوق المصري، وعدد قليل من الأدوية يستورد من الخارج.

وأوضح أن مصر خلال الفترة الأخيرة استطاعت أن تسد جزءًا كبيرًا من نقص الأدوية، وجاري معالجة نقس الجزء المتبقي من الأدوية خلال الشهر المقبل بإذن الله، وهذا ما أعلن عنه رئيس مجلس الوزراء.