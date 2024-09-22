الاستهلاك المنتظم للبرقوق يحسن حالة الجلد

كشفت أخصائية التغذية زويا بوجدانوفا، أن الاستهلاك المنتظم للبرقوق له تأثير متجدد من خلال تحسين حالة الجلد.

وقالت خبيرة التغذية بوجدانوفا إن معدل الشيخوخة يتحدد جزئيا عن طريق الإجهاد التأكسدي، وهي حالة تحدث في الجسم بسبب تراكم عدد كبير من الجذور الحرة الضارة بالخلايا ولمنع الإجهاد التأكسدي، تحتاج إلى مراقبة نظامك الغذائي وعلى وجه الخصوص، تناول الأطعمة التي تعتبر مصدرًا غنيًا بمضادات الأكسدة.

وقالت بوجدانوفا لراديو سبوتنيك: "إذا قمت بتضمين أطعمة معينة في نظامك الغذائي اليومي، يمكنك جعل بشرة وجهك أكثر نعومة ومرونة".

وتحديداً، بحسب اختصاصية التغذية، فإن تناول البرقوق يساعد على تجديد بشرة الوجه، والبرقوق غني بالفيتامينات A و B، ويحتوي على الكثير من المغنيسيوم والحديد والكالسيوم، بالإضافة إلى المواد التي تحيد الجذور الحرة، وعلقت قائلة: "وبالتالي فإن تناول البرقوق يبطئ عملية الشيخوخة".

وأضافت بوجدانوفا أن التواجد المستمر لمجموعة متنوعة من الفواكه في النظام الغذائي هو أحد أسرار البشرة الشابة، ما هو مهم يجب أن تكون هذه الفواكه ذات مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض (GI) البرقوق هو واحد من هذه الفواكه.

وقالت الخبير ةإنه من خلال تناول حوالي 300 جرام من الفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض يوميًا، يمكنك تغيير حالة بشرة وجهك للأفضل، وستصبح أكثر مرونة وتكتسب ظلًا جميلاً.