محافظة الجيزة: ضبط مصنع يقوم بتعبئة اسطوانات الغاز المنزلي والتجاري ناقصه الوزن

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة في تنظيم الحملات الرقابية علي كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع كافة صور الغش والتدليس.



واطلع المحافظ على نتائج الحملات التي اسفرت عن ضبط احد مصانع تعبئة اسطوانات البوتاجاز المنزلى والتجارى بالمنطقة الصناعية بأبو رواش وقيامه بمخالفة فى تعبئة اسطوانات الغاز المنزلى ناقصة الوزن بمقدار 2.200 كيلو عجز فى الاسطوانة الواحدة وذلك بغرض بيع الكميات التى يتم توفيرها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة .



وقد قامت مديرية التموين بتحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة و ارسال المحضر الى الهيئة العامة للبترول لتحصيل الفروق المالية عن المخالفة .

جاءت الحملة برئاسة السيد بلاسى مدير مديرية تموين الجيزة ورفقة محى اسماعيل مدير الرقابة المركزية وسلطان النجار رئيس الرقابة المركزية بالمديرية والمفتشين المرافقين .