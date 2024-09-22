المؤبد لكهربائى وعامل خردة لسرقتهم شخص بالإكراه في القليوبية

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة، السجن "المؤبد" لجزار وعامل خردة وكهربائى لإتهامهم بإستدراج شخصين وسرقة هواتفهم المحمولة ومبالغ مالية، عن طريق الاكراه تحت تهديد بالأسلحة النارية والبيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة سر عاصم طايل.

أحالت النيابة العامة المتهمين: "عمر ح ح ع م" ٢٦ سنة جزار، ومقيم بلقس - مركز قليوب، و "محمد ر ز إ" ٢٥ سنة، عامل خردة، ومقيم في شارع جرس خليل - بهتيم - قسم ثان شيرا الخيمة، و "محمد ث ب ع ص" ۲۸ سنة كهربائي، ومقيم شارع مسجد الرحمن - الموقف - قسم الخصوص، في القضية رقم ١٧٧٧٧ لسنة ٢٠٢٤ جنايات ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم ١٥٩٦ كلي جنوب بنها لأنهم في ٢٠٢٤/٤/٢٦ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية سرقوا المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق، والمملوكة للمجني عليهما كريم شعبان صالح محمد محمد، وشعبان صالح محمد محمد وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهما بأن استدرجوهما لمكان قصي وما أن ظفروا بهم حتى أشهروا اسلحة نارية وبيضاء - محل الإتهامات التالية في مواجهتهما وأطلقوا عدة أعيرة نارية صوبهما فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفوسهيهما وسرقتهما كرها عنهما.

وأشار أمر الإحالة أنهم حازوا وأحرزوا بغير ترخيص عدد "٢" إثنين سلاح ناري غير مششخن "فرد خرطوش"، وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، وذخائر "١٠" عشرة طلقات دون أن يكون مرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

أكدت تحريات مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أنها أسفرت عن صحة ما شهد به سابقيه من قيام المتهمين بسرقة الهواتف المحمولة والمبلغ المالي المملوكين للشاهدين الأول والثاني كرها عنهما بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء بأن قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبهما لشل مقاومتهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المنقولات المار بيانها.