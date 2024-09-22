أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، في بيان، أن توفير وظائف جديدة بمديرية العمل بالمحافظة ضمن مبادرة بداية يستهدف تنمية الإنسان، والعمل على خلق فرص عمل جديدة وبرامج لتطوير المهارات، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

260 وظيفة جديدة ضمن مبادرة «بداية» بالقليوبية..



أوضح “عطية أن” وظائف مديرية العمل الجديدة البالغ عددها 260 وظيفة، ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان المصري”، متوافرة في 5 شركات .

أضاف محافظ القليوبية أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل، والتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمى للوزارة .

أشار محافظ القليوبية إلى أن وظائف مديرية العمل بالقليوبية متاح التقديم لها بمقر مديرية للعمل ببنها مجمع المصالح كورنيش النيل بجوار ديوان عام المحافظة ومكاتب العمل بالمدن والمراكز والأحياء بالقليوبية، في مواعيد العمل الرسمية وطوال أيام الأسبوع عدا العطلات الرسمية والجمعة والسبت.