تووليت.. كليب "ماتيجي أعدي عليكي" بين استغلال الضجّة وملل الغموض

مرّ يومان على الكليب الجديد للمغني الصاعد “توو ليت” لأغنيته “ماتيجي أعدي عليكي”، الذي طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحصد مكان سريع في قائمة الأكثر مشاهدة.

كليب ماتيجي اعدي عليكي في وقته المناسب

استمر الكليب في عرض سلسلة الغموض الذي بدأها “تووليت” بظهوره مقنعًا دون الكشف عن هويته وترك التساؤلات لدى عقل متابعيه، ولم يكتفِ بذلك حيث ظهرت حبيبته في الكليب بنفس أسلوب القناع لكنه أضيف عليه بعض اللمسات الأثنوية كإضافة اللون الأحمر حول عينيها.

وطغت أجواء النوستالجيا على الكليب بدايةً من الملابس ومواقع التصوير وأماكن التنزه على وجه التحديد مدينة الالعاب التي جاءت بأشكال ألعاب الثمانينيات والتسعينيات.

كليب ماتيجي اعدي عليكي جرعة مشبعة من التسيعينات

كما جاء الكليب من إخراج محمود ويد، بتاريخ 3 سبتمبر بين عامي 2022 و 2024 ، وفي الدقائق الأخيرة للكليب جاءت الرياح بما لاتشتهي السفن وذهب تووليت لمنزل حبيبته الذي ظهر في بدايته لينتظرها وحيدًا ولديه تذكرتين مجهولي المصير، ليخترق تلك اللحظات موسيقى أغنية “وحيد” وهي من نفس ألبومه، ليتساءل الجمهور هل اللقطات التي أظهرها مع حبيبته حقيقة ولم يبقيا سويصا أم انها مجرد خيالات وهو في الأصل وحيد دون حبيبة.

متى سيتخلى تووليت عن قناعه

ومن المميز طرح تووليت كليب في ذلك التوقيت استغلالًا جيدًا للنجاح الذي حققه بالضجة المثارة حول شكله المقنع وهويته بين مغنيي موسيقى الاندرجراوند خلال الفترة الحالية، ولم يصل أحد من جمهوره إلى مسمى واحد له، ويُصّر تووليت ألا يكشف عن هويته فهل سيستمر بذلك النمط ويأخذ هوية غنائية مختلف ويصبح المغني المقنع مثلما نرى في أبطال السينما الذين اشتهروا بشخصيات البطل الخارق المقنع، أما انه مجرد موجة حتى يفقد جمهوره الشغف حول غموضه ووقتها سيكشف عن هويته ويأخذ منحنى غنائي جديد، من الممكن أن تتواجد الإجابة خلال فترة تووليت القادمة.

طرح تووليت ألبومه الأول “كوكتيل غنائي” بأسلوب التسعينيات، وأغانيه" بقيت وحيد، ليه بنخبي ومش بنقول، نفس الكلام، حبيبي ليه، ويظهر توو ليت بكليبات أغانيه مرتديا قناعا يخفي ملامح وجهه، مما يصعب من التعرف عليه.