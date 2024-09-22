بنك التنمية الصناعية يطلق "حصالة" بعائد 20%

طرح بنك التنمية الصناعية حساب جاري جديد بعائد يومي 20 بالمئة تحت اسم حصاله

وقال البنك أنه في إطار خطته الاستراتيجيه وسعيه لإصدار منتجات جديدة ومميزة تناسب كافة العملاء

وأوضح أن حساب "حصالة"، وهو حساب جاري يوفر عائد يومي قدره 20% للأفراد، بدءا من رصيد 5,000 جنيه مصري وبدون أي شرائح.

قال البنك أن الحساب يستهدف كافة فئات المجتمع، وخاصة صغار المدخرين وعملاء الشمول المالي، وفقاً للقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وأشار إلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب واحتساب العائد هو 5,000 جنيه مصري بدون حد أقصى.

ويتم احتساب العائد يومياً بناءً على رصيد الحساب بحد أدنى 5,000 جنيه مصري، وبدون تقسيم إلى شرائح. ويتم صرف العائد يومياً على رصيد إغلاق الحساب.

وأوضح أن عملاء الشمول المالي يحصلوا على بطاقة "ميزة" مجاناً للسنة الأولى ويعفى عملاء الشمول المالي من مصاريف الحساب الدورية ومصاريف فتح الحساب والحد الأدنى.

ونوه البنك إلي عن حساب " حصالة " بالجنيه المصري فقط