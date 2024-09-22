التعادل الإيجابي يحسم موقعة مانشستر سيتي واَرسنال

انتهت مواجهة مانشستر سيتي ونظيره اَرسنال بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم إرلينج هالاند لمانشستر سيتي في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، فيما عادل ريكاردو كالافيوري النتيجة لـ اَرسنال في الدقيقة 22.

وجاء الهدف الثاني لـ اَرسنال من خلال اللاعب جابرييل دوس سانتوس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، فيما تعرض تروسار للطرد في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع من عمر الخمس وأربعون دقيقة الأولى.

وتعادل لمانشستر سيتي اللاعب جون ستونز في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع من عمر الشوط الثاني من المباراة.

بهذه النتيجة، يرفع مانشستر سيتي رصيده للنقطة 13 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بينما يأتي اَرسنال في المركز الرابع بـ 11 نقطة.

وكان اَرسنال قد بدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.

وسط الملعب: توماس بارتي، ديكلان رايس، كاي هافيرتز.

الهجوم: بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي، لياندرو تروسارد.