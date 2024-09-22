الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

برلماني لبناني: رغم سخونة القصف.. الأمور لم تخرج عن قواعد الاشتباك

البرلماني اللبناني
البرلماني اللبناني مصطفى علوش

قال البرلماني اللبناني مصطفى علوش إن صواريخ حزب الله وصلت إلى عمق يقرب من 50 كيلو مترا داخل الأراضي المحتلة، مؤكدا أنه على الرغم من سخونة القصف تبقى الأمور ضمن ما يسمى بقواعد الاشتباك.

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وأضاف مصطفى علوش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على القناة "صدى البلد" اليوم الأحد، أن الغارات الإسرائيلية محصورة في المناطق المتواجدة على الحدود مع عمق متفاوت.

 

ونفى أن يكون حزب الله لديه القدرة على الرد بنفس مستوى ما حدث له على مدى الأسبوع الماضي، لأن عملية إسرائيل كانت منسقة بتكنولوجيا عالية وقدرات عسكرية تتفوق بمئات المرات على ما يمكن أن يقوم به حزب الله.

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