تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق مناطق متفرقة بجنوب لبنان

شهدت مناطق متفرقة في جنوب لبنان تحليقا مكثفا للطائرات الحربية الإسرائيلية على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة، بحسب ما ذكرت فضائية القاهرة والناس.

وفي إطار آخر، أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل أنها أمرت بإغلاق كل المدارس في مناطق شمال البلاد القريبة من الحدود مع لبنان، بعد إطلاق حزب الله دفعات من الصواريخ في وقت مبكر، الأحد.

وأفادت الجبهة الداخلية بأن المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى ستبقى مغلقة حتى الساعة السادسة مساء الإثنين.

وكشفت جماعة حزب الله اللبنانية، الأحد، أنها استهدفت قاعدة ومطار "رامات ديفيد" ومُجمعات الصناعات العسكرية ‏لشركة "رفائيل" المتخصصة بالوسائل والتجهيزات الإلكترونية شمالي إسرائيل.

ويقول حزب الله إنه سيواصل قتال إسرائيل حتى توافق على وقف إطلاق النار في حربها مع حركة حماس في قطاع غزة، التي اندلعت بعد هجوم قادته الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.

وتريد إسرائيل من حزب الله أن يوقف إطلاق النار وأن يسحب مقاتليه من المنطقة الحدودية، التزامًا بقرار الأمم المتحدة لعام 2006، بغض النظر عن أي اتفاق في غزة.

الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية لـ45 شخصًا:



على صعيد آخر، كشفت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 شخصًا، وفقًا لما أعلنته وكالة "روسيا اليوم".

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن الأدلة الجنائية باشرت عملها لتحديد هويات الأشلاء.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه يشن غارات على جنوب لبنان ردًا على هجمات حزب الله الصاروخية صباح اليوم شمال إسرائيل، مؤكدًا أن ضرباته ضد حزب الله ستتصاعد.

وقال في بيان: "بعد إطلاق القذائف الصاروخية من الشمال: جيش الدفاع يهاجم في هذه الأثناء أهدافًا إرهابية لحزب الله في لبنان".

وأضاف: "يشن جيش الدفاع في هذه الأثناء هجومًا ضد أهداف لحزب الله في لبنان. تفاصيل إضافية ستنشر لاحقًا".

وأكد أن "سلاح الجو اعترض في الساعات الأخيرة تهديدات جوية وقذائف صاروخية أطلقها حزب الله نحو مناطق مدنية في شمال البلاد، أنظمة الدفاع الجوي لجيش الدفاع منتشرة في المنطقة، وتبقى في حالة استعداد كبيرة للتصدي وإحباط عمليات الإطلاق".

وأكد أن ضربات الجيش ستتواصل ضد حزب الله وستتصاعد.