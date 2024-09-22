تنسيق الأزهر 2024... تعرف على خطوات الالتحاق بالكلية بعد القبول

أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، اليوم، عن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي 2024- 2025م، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس جامعة الأزهر الشريف.

الالتحاق بالكلية بعد ظهور نتيجة القبول بالجامعة

وأشار إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالبا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %.

ويمكن للطالب الذي تم ترشيحه من قبل مكتب التنسيق اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية:

1- تسديد مصروفات الكلية علي فوري علي كود خدمة ٦٤٥٢

2- الدخول علي الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

3- التوجه الي الكلية لتقديم الملف.

ويمكن معرفة نتيجة تنسيق القبول بجامعة الأزهر من خلال الرابط

خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024

يمكن للطلبة والطالبات الحاصلون على شهادة الثانوية الأزهرية للعام الحالي الحصول على نتيجة تنسيق الأزهر 2024 باتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني.

- اختيار خدمة تنسيق الثانوية الأزهرية.

- تحديد الشعبة الدراسية علمي - أدبي.

- إدخال بيانات الطالب.

- إدخال رقم الجلوس.

- إدخال الرقم السري الخاص بالطالب.

- اضغط على كلمة استعلام.

- تظهر على الشاشة الكلية التي تم اختيارها للطالب.

- يمكنك طبع بطاقة الترشيح للكلية الخاصة بك.

