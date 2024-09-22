تنسيق الأزهر 2024: توحيد الحد الأدنى للشريعة والقانون بنسبة 74%

أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر الشريف، نتيجة تنسيق الأزهر 2024 للقبول بكليات الجامعة للبنين والبنات على مستوى الجمهورية، خلال مؤتمر إعلان تنسيق الأزهر بمقر مجلس جامعة الأزهر اليوم.

جامعة الأزهر: توحيد الحد الأدنى للشريعة والقانون بنسبة 74% على مستوى كليات

قرر رئيس جامعة الأزهر توحيد الحد الأدنى للشريعة والقانون بنسبة 74% على مستوى كليات فروع الجامعة بالجمهورية.



وقرر رئيس جامعة الأزهر توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبا، تقدم منهم للتنسيق ( 77065) طالب وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54 %، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62 %

وقال الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، إن عدد الطلاب الناجحين في الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024 بلغ 91341 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وذكر رئيس جامعة الأزهر أن عدد الناجحين من الطلاب بلغ 91341 طالبا وطالبة، وعدد المتقدمين للامتحانات 77065 بينما لم يتقدم للامتحانات 14276 طالبا وطالبة.

الحصول على رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024

طلاب الثانوية الأزهرية الراغبين في الاستعلام عن نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور الإعلان عنها اتباع الخطوات التالية:

1-الدخول على موقع التنسيق الالكتروني من هنــــــــا.

2-ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية.

3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

4-الضغط على عرض نتيجة تنسيق الأزهر 2024.

افتتاح كليات جديدة

كما تقرر إنشاء وافتتاح كلية الخدمة الاجتماعية بالقليوبية، افتتاح شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وافتتاح 3 شعب جديدة لأول مرة بكلية التربية للبنات بالقاهرة، هي شعبة التربية الخاصة والتربية الفنية والتربية الإنجليزية، وافتتاح شعبة التعليم الأساسي في كلية التربية للبنين بأسيوط، وافتتاح شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.