الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

بدء التدريبات العسكرية المشتركة بين الصين ونيبال

الصين ونيبال
الصين ونيبال

بدأ الجيشان الصيني والنيبالي اليوم الأحد إجراء تدريبات عسكرية مشتركة، في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين.

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وتعد هذه هي الجولة الرابعة من التدريبات المشتركة بين الجيشين، حيث عقدت الجولة السابقة عام 2019، حسبما افادت وكالة الانباء الصينية "شينخوا".

وستتضمن التدريبات، التي تقام تحت عنوان "عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في التكتلات الحضرية"، عمليات إطلاق نار بالأسلحة الصغيرة في عمليات خاصة، وتكتيكات لفرق مكافحة الإرهاب، وعمليات بطائرات مسيرة، وعمليات إنقاذ في الطوارئ، وتدريبات شاملة لمكافحة الإرهاب.

ومن المقرر أن يستمر التدريب حتى الأول من أكتوبر المقبل، وبالإضافة إلى جولات التدريبات المشتركة، سيشارك الجيشان في الأبحاث والتبادلات المتعلقة بالحد من الكوارث والإغاثة في حالات الزلازل والانهيارات الجليدية والانهيارات الأرضية.

كما سيتم تنظيم سلسلة من أنشطة التبادلات الثقافية خلال التدريب بهدف تعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين.

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