باندا تحبس حارستها بحديقة حيوان في الصين وتهاجمها

نشرت صحيفة بريطانية لقطات مروعة لدب باندا تهاجم حارسة حديقة حيوان بعدما احتجزت بالخطأ داخل قفص الباندا في حديقة حيوان صينية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، جرى تصوير اللقطات في حديقة حيوان تشونغتشينغ في المدينة التي تحمل الاسم نفسه في جنوب غرب الصين، في حوالي الساعة التاسعة صباحًا في 19 سبتمبر، ويمكن رؤية الباندا، المسمى "دينغ دينغ"، في الصورة وهو يطارد الحارسة، قبل أن يثبتها ويعضها.

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وظهرت الحارسة في البداية تحاول الخروج من القفص، لكن الباندا ألقت بثقلها خلف الباب، مما أجبر الحارسة على الركض هربًا من الباندا، التي تعقبت الحارسة وضربتها وأنقضت عليها وعضتها فيما كانت الحارسة تحاول الإفلات من بين مخالب الباندا.

وتمكنت الحارسة في النهاية من الركض نحو الباب بعد أن نجحت في تشتيت ذهن الباندا، وأثار الهجوم صدمة بين زوار حديقة الحيوانات، الذين سمعوا صراخ الحارسة أثناء وقوع الهجوم.

وتعهدت حديقة حيوان تشونغتشينغ منذ ذلك الحين بوضع تدابير أمنية لضمان عدم حدوث ذلك مرة أخرى.

وتبلغ مساحة الحديقة، التي بنيت في عام 1953، 111 فدانًا وتضم مجموعة متنوعة من الحيوانات بما في ذلك الباندا العملاقة والباندا الحمراء ونمر جنوب الصين والنمور البيضاء.

قال متحدث باسم حديقة الحيوان إن الحارسة تتماثل للشفاء بعد تعرضها لكدمات بسيطة لكنه لم يذكر المزيد من التفاصيل، وتعد دينغ دينغ هي أنثى باندا ولدت في 30 أغسطس 2015 في حديقة حيوان تشونغتشينغ، برقم نسب 982.