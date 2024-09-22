رئيس جامعة الأزهر يوضح سبب تأجيل التعليم الموازي في العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر أن المجلس الأعلى للأزهر وافق بالفعل هذا العام على تطبيق فكرة نظام "التعليم الموازي" بعد عرضه عليه من قبل إدارة الجامعة.

سبب تأجيل العمل بنظام التعليم الموازي

قال رئيس جامعة الأزهر إن سياسية التعليم في الأزهر لا تعتمد على الانتقال بالتعليم في طفرة مفاجئة بحيث يهتز التعليم ولكن الأزهر إذا انتقل إلى خطوة لابد وأن تكون مدروسة جيدة حتى إذا وضعنا أقدامنا في هذا المجال فتكون خطوة جيدة ومدروسة ويكون المنتج التعليمي فيها جيد.

وتابع بناءً على ذلك داود إلى أن مجلس الجامعة رأى ضرورة تأجيل التعليم الموازي دراسة الأمر بأكثر دقة ووجود العديد من الضمانات لذلك تم تأجيل تطبيق الفكرة هذا العام.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر خلال مؤتمر إعلان نتيجة التنسيق أن جامعة الأزهر ليس هدفها الربح فى المقام الأول وإنم تسعى لتقديم محتوى تعليمى يتناسب مع طبيعة رسالة المؤسسة

إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي

وأضاف داود عن رغبتهم في دراسة إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الإسلامي، كما وضح إن التعليم الموازي تمت دراسته وعرض لائحته على المجلس الأعلى للأزهر الذي رغب في عمل مزيد من الدراسة لهذا المشروع حتى لا يكون الهدف منه مادي فقط، فاحتاج المجلس الأعلى للأزهر مزيد من الضوابط للعمل بنظام التعليم الموازي.

افتتاح كليات جديدة

كما تقرر إنشاء وافتتاح كلية الخدمة الاجتماعية بالقليوبية، افتتاح شعبة القراءات بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، وافتتاح 3 شعب جديدة لأول مرة بكلية التربية للبنات بالقاهرة، هي شعبة التربية الخاصة والتربية الفنية والتربية الإنجليزية، وافتتاح شعبة التعليم الأساسي في كلية التربية للبنين بأسيوط، وافتتاح شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الصينية بكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.

تنسيق الأزهر 2024

وقد أشار الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال مؤتمر اليوم لتنسيق كليات ومعاهد الأزهر إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62%