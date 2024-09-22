الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

السفير الروسي يتعرض لمحاولة اغتيال في باكستان

باكستان
باكستان

تعرض السفير الروسي لدى باكستان، اليوم الأحد، لمحاولة اغتيال إثر انفجار لغم أرضي استهدف موكبه شمال غرب البلاد. 

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وأعلنت البعثة الدبلوماسية الروسية أن الانفجار أصاب سيارة مرافقة للسفير دون تعرضه لأي إصابات، بينما أكدت الشرطة الباكستانية أن الانفجار أودى بحياة شرطي من طاقم الحراسة وأصاب 4 آخرين.

وأوضح ضابط شرطة منطقة سوات، زاهد الله خان، أن الدبلوماسيين كانوا في زيارة للمنطقة بدعوة من الغرفة التجارية المحلية.

 

وأضاف أن القنبلة كانت مزروعة على جانب الطريق وأصابت طاقم الحراسة الذي كان يتقدم الموكب.

 

وأكدت الشرطة أن جميع الدبلوماسيين، وعددهم حوالي 10، بخير وفي طريقهم للعودة إلى إسلام آباد.

 

 وأشار نائب المفتش العام للشرطة، محمد علي جاندابور، إلى أن الدبلوماسيين نُقلوا إلى مكان آمن قبل عودتهم إلى العاصمة.

 

ولم تصدر وزارة الخارجية الباكستانية أي تعليق حول الحادث حتى الآن.

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