روسيا تدمر منصة صاروخية أمريكية الصنع تابعة لاوكرانيا

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قواتها دمرت منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي، من خلال استخدام صواريخ من طراز "إسكندر"، وفقا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".

وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية، شن هجوما صاروخيا على موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، تتمركز فيه منصة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" في بلدة شابوشنيكوفو الواقعة في مقاطعة سومي".

وأضافت الدفاع الروسية أنه بعد عمليات استطلاع تم رصد المنصة التي كانت تتحضر لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية، وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها.

وتم نشر مقطع فيديو لعملية استهداف المنصة الصاروخية الأمريكية الصنع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وفي السادس من أغسطس الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.