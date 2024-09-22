الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

روسيا تدمر منصة صاروخية أمريكية الصنع تابعة لاوكرانيا

صواريخ
صواريخ

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن قواتها دمرت منصة صاروخية أمريكية الصنع من طراز "هيمارس" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة سومي، من خلال استخدام صواريخ من طراز "إسكندر"،  وفقا لما أوردته وكالة" سبوتنيك". 

txt

روسيا: استهداف معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك

txt

بوشكوف: افتقار النخبة السياسية البريطانية إلى الذكاء يجرها لحرب مع روسيا

وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها، أن "طاقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية، شن هجوما صاروخيا على موقع للقوات المسلحة الأوكرانية، تتمركز فيه منصة صاروخية أمريكية من طراز "هيمارس" في بلدة شابوشنيكوفو الواقعة في مقاطعة سومي".

وأضافت الدفاع الروسية أنه بعد عمليات استطلاع تم رصد المنصة التي كانت تتحضر لإطلاق صواريخ على الأراضي الروسية، وتم تدميرها بالكامل مع طاقمها.

وتم نشر مقطع فيديو لعملية استهداف المنصة الصاروخية الأمريكية الصنع التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة سومي.

وفي السادس من أغسطس الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.

مواد متعلقة

روسيا: استهداف معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك

بوشكوف: افتقار النخبة السياسية البريطانية إلى الذكاء يجرها لحرب مع روسيا

أوكرانيا: روسيا تعتزم شن ضربات على منشآت نووية حيوية قبل الشتاء

روسيا والصين تطلقان تدريبات بحرية مشتركة في فلاديفوستوك

بوتين: روسيا ضاعفت إنتاج الأسلحة وطورت خصائصها استناداً إلى التجارب العسكرية

خسائر فادحة.. روسيا تتصدى للجيش الأوكراني في مقاطعات عدة

الجريدة الورقية