روسيا: استهداف معدات عسكرية أوكرانية في مقاطعة كورسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن طائرة مقاتلة تابعة للقوات الجوفضائية الروسية من طراز "سو-34" استهدفت أفرادا ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة كورسك الحدودية الروسية مع أوكرانيا، وفقًا لـ"سبوتنيك".



ولفتت الدفاع الروسية، في بيانها، أن المقاتلةالروسية من طراز "سو- 34" ضربت تجمعًا للأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وأضاف البيان أنه "تم تنفيذ الضربة على الأهداف بعد ورود معلومات استخبارية إثر استطلاع جوي دقيق"، مشيرًا إلى أنه "تم استخدام قنابل وصواريخ موجهة ودقيقة".

وأكدت الدفاع الروسية أنه بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت مقاتلة "سو- 34 " إلى قاعدتها سالمة.

وفي السادس من أغسطس الماضي، شنّت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية هجومًا بهدف الاستيلاء على أراض في مقاطعة كورسك الروسية.