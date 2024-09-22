رئيس جامعة الأزهر يُعلن عن دراسة إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور سلامة داود،رئيس جامعة الأزهر اليوم خلال مؤتمر إعلان تنسيق كليات ومعاهد الأزهر الشريف 2024-2025، أن جامعة الأزهر لديها قسم الذكاء الاصطناعي في كلية الهندسة، وندرس إنشاء كلية متخصصة في الذكاء الاصطناعي.

ندرس إنشاء كلية للذكاء الاصطناعي

وأضاف داود عن رغبتهم في دراسة إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي للحفاظ على التراث الإسلامي، كما وضح إن التعليم الموازي تمت دراسته وعرض لائحته على المجلس الأعلى للأزهر الذي رغب في عمل مزيد من الدراسة لهذا المشروع حتى لا يكون الهدف منه مادي فقط، فاحتاج المجلس الأعلى للأزهر مزيد من الضوابط للعمل بنظام التعليم الموازي.

سبب إرجاء العمل بنظام التعليم الموازي

وفيما يخص التأخر في التعليم الموازى، وأشار رئيس الجامعة إلى أن سياسية التعليم في الأزهر لا تعتمد على الانتقال بالتعليم في طفرة مفاجئة بحيث يهتز التعليم ولكن الأزهر إذا انتقل إلى خطوة لابد وأن تكون مدروسة جيدة حتى إذا وضعنا أقدامنا في هذا المجال فتكون خطوة جيدة ومدروسة ويكون المنتج التعليمي فيها جيد.

رئيس جامعة الأزهر يفتتح كليات جديدة

قال داود أنه سيتم افتتاح كلية للخدمة الاجتماعية بالقليوبية، وعلوم للبنات بأسيوط، وشعبة للقراءات بدراسات بنات القاهرة، وشعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية بجرجا، شعب جديدة للتربية بنات القاهرة، ودراسات إسلامية باللغة الصينية للبنين.

كما أعلن الدكتور سلامة داود، عن فتح باب تعديل رغبات الترشيح للقبول في الكليات، من غدٍ الإثنين حتى الأربعاء المقبل، مقدمًا التهنئة للطلاب الجدد والشكر لوزير الاتصالات ونوابه، وللقائمين على مكتب التنسيق بجامعة الأزهر.

تنسيق الأزهر 2024

وقد أشار الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال مؤتمر اليوم لتنسيق كليات ومعاهد الأزهر إلى أنه تم توحيد الحد الأدنى لكليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة على مستوى المنطقة الجغرافية (القاهرة – قبلي – بحري) ترسيخًا لمبدأ المساواة بين أبنائنا الطلاب والطالبات، مشيرًا إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ ( 91341) طالبًا، تقدم منهم للتنسيق (77065) طالبًا وطالبة.

وأوضح أن الحد الأدنى للقبول بكليات طب البنين والبنات القاهرة (618) درجة بنسبة 95.08%، كليات طب بنات وبنين دمياط (613) درجة بنسبة 94.31%، كليات طب بنين وبنات أسيوط (609) درجة بنسبة 93.69%، وكليات صيدلة بنين وبنات القاهرة (599) درجة بنسبة 92.15 %، كليات طب الاسنان بنين وبنات القاهرة (607) بنسبة 93.38% وكلية هندسة بنين وبنات القاهرة (582) درجة بنسبة 89.54%، وهندسة بنين قنا (576) درجة بنسبة 88.62%