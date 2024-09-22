فيلم Beetlejuice Beetlejuice في صدارة إيرادات أفلام هوليوود

استطاع فيلم Beetlejuice Beetlejuice أن يحتل صدارة ترتيب بوكس أوفيس هوليوود للأسبوع الثاني على التوالي، بعدما جمع هذا الأسبوع إيرادات 64 مليون دولار، ليحصد 283 مليون دولار حول العالم .

Beetlejuice Beetlejuice

والعمل يدور في إطار رعب تشويقي، حول حادث عائلي مأساوي، يتسبب في اجتماع ثلاثة أجيال من عائلة ديتز في المنزل العائلي في وينتر ريفر والذي يحرسه الشبح بيتلجوس وسرعان ما يقع حادث يتسبب في فتح بوابة العالم الآخر وتنقلب الأمور، وتدخل العائلة في أزمات عديدة، والفيلم من بطولة مايكل كيتون، جينا أورتيجا، وويليم دافو، ومن إخراج تيم برتون.

Speak No Evil

بينما جمع فيلم Speak No Evil ، في آخر أسبوع إيرادات تجاوزت 15 مليون دولار، ليصل إجمالي ما جمعه إلى 26 مليون دولار حول العالم.

تدور أحداث الفيلم في إطار رعب تشويقي، حول عائلة تنتقل لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منزل ريفي، ولكن تتحول رحلتهم فجأة إلى حادث مأساوي بسبب ظهرو أمور غامضة ومخيفة، والعمل من بطولة جيمس مكافوي، ماكنزي ديفيس، سكوت مكنايري، وآشلينج فرانشوزي، ومن إخراج جيمس واتكينز.