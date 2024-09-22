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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك

جوميز
جوميز

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الأحد على ملعب النادي، استعداداً للقاء الأهلي المقبل في السوبر الأفريقي.

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وحرص المدير الفني على الحديث مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون على أهمية مباراة السوبر الأفريقي، وشدد على ضرورة التركيز في المباراة من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب.

وأكد جوميز في حديثه مع اللاعبين على ثقته في قدراتهم على تحقيق الفوز وحصد لقب السوبر الأفريقي.
وشرح المدير الفني بعض الجوانب الفنية التي سيتم تطبيقها في مران اليوم استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.
ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي  مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.
 

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تفاصيل جلسة جوميز مع لاعبي الزمالك
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