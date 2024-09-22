مدير الكرة فى السعودية للتجهيز لاستقبال بعثة الزمالك استعدادًا للسوبر الأفريقي

لا صوت يعلو فوق السوبر الإفريقى فى الزمالك

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، حالة الطوارئ استعدادًا للقاء السوبر الإفريقى أمام الأهلى، المقرر يوم الجمعة المقبلة، باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث تكتمل صفوف الفريق اليوم فى التدريبات، بعد أن قام أمس بتجربة الصفقات الجديدة واللاعبين الذين لم يشاركوا فى لقاء الشرطة الكينى أمام فريق ٢٠٠٥ بالنادى صباح أمس للوصول بهم إلى مرحلة بدنية وفنية عالية والحفاظ على فورمة المباريات الرسمية، خصوصًا الثلاثى عمر فرج وكونراد ميشالاك ومحمد حمدى، الذين سيكون لهم دور كبير فى لقاء القمة، ويحرص جوميز على عقد جلسات مستمرة معهم لإبداء بعض الملاحظات الفنية لهم.

وقرر جوميز عقد جلسة مع اللاعبين قبل المران المسائى للتحدث فى كل كبيرة وصغيرة عن لقاء الأهلى وكذلك شرح بعض الملاحظات عن الأخطاء التي حدثت فى لقاء الشرطة الكينى.

ووافق مجلس الإدارة، برئاسة حسين لبيب، على سفر عبدالواحد السيد، مدير الكرة، بصحبة أحد الإداريين إلى الرياض، اليوم الأحد، للتجهيز لاستقبال البعثة التى ستغادر القاهرة بعد غدٍ الثلاثاء، وذلك بهدف معاينة فندق الإقامة وملاعب التدريب.

جوميز: الفريق استحق التأهل لدور المجموعات وجاهزون للأهلي:

من ناحيته أكد البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، أن مباراة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 للكونفدرالية كانت صعبة، وفريقه لعب بعصبية في الشوط الأول، وأهدر فرصتين في الشوط الأول، والأداء كان أفضل في الشوط الثاني، وسجلنا هدفين، والزمالك كان يستحق الفوز والتأهل لدور المجموعات".

وتابع المدير الفني قائلاً: "أحترم آراء الجميع وخضنا مباراة العودة بشكل أفضل من لقاء الذهاب، خصوصًا أن اللاعبين واجهوا صعوبات في لقاء نيروبى بسبب نقص الأكسجين واشتكى بعضهم في مباراة الذهاب، مشيرًا إلى أن أداء الفريق يتحسن تدريجيًا ولدي ثقة في قدرات اللاعبين على تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي، المقرر لها يوم الجمعة المقبل".

وتابع المدير الفني قائلاً: "لدينا بعض المشاكل ولكن ليست في وسط الملعب، ونعمل على حل هذه المشاكل، ولدي ثقة في لاعبي فريقي، كما أكدت وسنبذل قصارى جهدنا في لقاء الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي".

وفيما يخص الإصابات التي تعرض لها بعض لاعبي الفريق، قال المدير الفني: "جميع الإصابات التي حدثت عبارة عن كدمات بسبب طريقة لعب الفريق الكينى وكلها إصابات عضلية.