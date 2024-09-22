الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

الزمالك يكشف عن قميصه الجديد لقمة السوبر الأفريقي

بوابة الوفد الإلكترونية

 أعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي، عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والمخصص لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

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مدير الكرة فى السعودية للتجهيز لاستقبال بعثة الزمالك استعدادًا للسوبر الأفريقي

 وتستضيف المملكة العربية السعودية قمة الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

 ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو دعائي للقميص الجديد المخصص لمباراة السوبر، حيث ظهر عدد من نجوم الفريق، في مقدمتهم شيكابالا وعمر جابر وناصر ماهر، بقميصين باللونين الأبيض التقليدي، بجانب قميص باللون الأسود.

https://x.com/i/status/1837819583094292485

 وأبرز الفيديو المعد لتقديم القميص الجديد لفارس الأبيض لقطات من تتويج الفريق التاريخي بلقب كأس السوبر 1994 على حساب غريمه التقليدي الأهلي في جوهانسبرج.

 وكان لاعبو الفريق تواجدوا بالأمس في مقر النادي في جلسة التصوير الخاصة بالقميص الجديد بعد تسلمه من الشركة القطرية التي تعاقد معها النادي لتوريد ملابس الفرق الرياضية بداية من الموسم الجديد.

 ومن المنتظر أن يعلن النادي عن قميصه المخصص لخوض مباريات الموسم الجديد بعد العودة من مباراة السوبر.

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