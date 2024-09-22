الزمالك يكشف عن قميصه الجديد لقمة السوبر الأفريقي

أعلن نادي الزمالك، بشكل رسمي، عن القميص الجديد للفريق الأول لكرة القدم، والمخصص لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

وتستضيف المملكة العربية السعودية قمة الأهلي والزمالك يوم 27 سبتمبر الجاري في السوبر الأفريقي.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك مقطع فيديو دعائي للقميص الجديد المخصص لمباراة السوبر، حيث ظهر عدد من نجوم الفريق، في مقدمتهم شيكابالا وعمر جابر وناصر ماهر، بقميصين باللونين الأبيض التقليدي، بجانب قميص باللون الأسود.

https://x.com/i/status/1837819583094292485

وأبرز الفيديو المعد لتقديم القميص الجديد لفارس الأبيض لقطات من تتويج الفريق التاريخي بلقب كأس السوبر 1994 على حساب غريمه التقليدي الأهلي في جوهانسبرج.

وكان لاعبو الفريق تواجدوا بالأمس في مقر النادي في جلسة التصوير الخاصة بالقميص الجديد بعد تسلمه من الشركة القطرية التي تعاقد معها النادي لتوريد ملابس الفرق الرياضية بداية من الموسم الجديد.

ومن المنتظر أن يعلن النادي عن قميصه المخصص لخوض مباريات الموسم الجديد بعد العودة من مباراة السوبر.