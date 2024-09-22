قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال: وجهنا ضربات قوية لحزب الله

ذكر قائد المنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، أنهم وجهوا ضربات قوية لحزب الله ونحن في نقطة تحول، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

البيت الأبيض يحذر إسرائيل من التصعيد العسكري مع حزب الله اللبناني





يشار إلى أن البيت الأبيض حذر البيت الأبيضإسرائيل من أن التصعيد العسكري ليس في مصلحتها.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن التصعيد العسكري الإقليمي ليس في "مصلحة إسرائيل"، حيث أدى تصاعد التوترات عبر الحدود اللبنان إلى مخاوف من نشوب حرب شاملة؛ مؤكدا أن "الولايات المتحدة تفعل كل ما في وسعها لمحاولة منع ذلك".

وقال كيربي، في مقابلة مع برنامج "هذا الأسبوع" على قناة "ايه بي سي ABC": "لا نعتقد أن تصعيد هذا الصراع العسكري يصب في مصلحتهم".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت "تقول هذا مباشرة لنظرائنا الإسرائيليين"، مضيفا"لقد شاركنا في دبلوماسية واسعة النطاق وحازمة للغاية".

وردا على سؤال عما إذا كان التصعيد في المنطقة أمرا لا مفر منه، أجاب كيربي أن هناك "طرقا أفضل" لإعادة المواطنين الإسرائيليين إلى ديارهم لتجنب نشوب صراع متزايد.

وفيما يتعلق بمفاوضات وقف إطلاق النار، قال كيربي: "نحن لا نحقق أي تقدم في الأسبوع الماضي".

كما أكد كيربي من جديد أن الولايات المتحدة "لم تشارك" في هجمات إسرائيل السرية ضد حزب الله في لبنان الأسبوع الماضي.



