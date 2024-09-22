بوريل: نشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

أكد جوزيب بوريل، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، أنهم يشعرون بقلق بالغ إزاء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل ونؤكد ضرورة تكثيف الحلول الدبلوماسية لتهدئة الأوضاع في الجنوب اللبناني، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبا عاجل.

وفي صباح اليوم، قالت إذاعة إسرائيلية، إن "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، "لا يريدان الحرب وهما في المنطقة الرمادية"، وفقا لما أوردته وكالة" سبوتنيك".

وتابعت الإذاعة الإسرائيلية، عن آفي إشكنازي، المحلل السياسي لصحيفة "معاريف"، أن "كلًا من "حزب الله" وإسرائيل، لا يرغبان الدخول في الحرب الكاملة والشاملة بينهما، وهما في المنطقة الوسط، بالآونة الأخيرة".

وقالت إشكنازي إلى ضرورة الاستماع إلى تصريحات الطرفين، "حزب الله" اللبناني وإسرائيل، بعد هجمات الـ"بيجر"، التي اجتاحت لبنان، خلال الأيام القليلة الماضية.

وعلى صعيد آخر، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بالقول إنه "في الأيام القليلة الماضية، وجهنا لـ"حزب الله" اللبناني، سلسلة من الضربات لم يكن يتصورها"، مؤكدا في كلمة مصورة له، أنه "إذا لم يفهم "حزب الله" رسالتنا، فأنا أعدكم أنه سيفهمها"، على حد قوله.



