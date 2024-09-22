وزير التربية والتعليم يتابع انتظام الدراسة في مدارس الأقصر

تفقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأحد، ست مدارس بالمحافظة لمتابعة انتظام سير العام الدراسى الجديد 2024-2025.

ورافق وزير التربية والتعليم، المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، الدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالأقصر.

ويبلغ إجمالى عدد المدارس بمحافظة الأقصر (١٠٧٣) مدرسة، وتضم عدد ٢٨٤.٨٦٣ طالب وطالبة.

وشملت الزيارة مدرسة الزناقطة الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة مصطفى كامل الابتدائية التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة وادى الملكات الابتدائية المشتركة التابعة لإدارة الأقصر التعليمية، ومدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات، ومدرسة الأقصر الإعدادية بنات، ومدرسة الأقصر الثانوية بنات.

وزير التربية والتعليم يتابع تنفيذ القرارات

واطمأن وزير التربية والتعليم والمحافظ على تنفيذ الإجراءات والآليات للالتزام بالكثافات المتفق عليها، كما تفقد وزير التربية والتعليم ومحافظ الأقصر قاعات رياض الأطفال والفصول الدراسية لهذه المدارس، والمعامل وحجرات الأنشطة المختلفة.

واطمأن وزير التربية والتعليم والمحافظ على جاهزية المدارس والفصول الدراسية، والتأكد من القوائم والجداول المعلقة بكل فصل، والمعامل، والمكتبات، بهذه المدارس، فضلًا عن الاطمئنان على تسليم الكتب الدراسية، لضمان تقديم جودة تعليمية متميزة، وانتظام العملية التعليمية.