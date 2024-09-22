الأحد 22 سبتمبر 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الكويت والسعودية والأمم المتحدة تبحث سبل تعزيز التعاون الرقمي

عبدالله اليحيا
عبدالله اليحيا

بحث وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيي ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية أحمد الصويان ، أطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصادات الرقمية.

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اليوم .. سلة الاتحاد السكندري في مواجهة هامة أمام الكويت الكويتى

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بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع

وبحث المشاركون في الاجتماع ، الذي عقد هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك ، سبل تعزيز التعاون الرقمي من أجل الازدهار وتوظيف التكنولوجيا والمساعي المشتركة نحو مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة..حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الكويتية اليوم الأحد.

 

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