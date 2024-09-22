الكويت والسعودية والأمم المتحدة تبحث سبل تعزيز التعاون الرقمي
بحث وزيرالخارجية الكويتي عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيي ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية أحمد الصويان ، أطر دعم تبادل الخبرات وبناء القدرات في مجالات الاقتصادات الرقمية.
وبحث المشاركون في الاجتماع ، الذي عقد هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك ، سبل تعزيز التعاون الرقمي من أجل الازدهار وتوظيف التكنولوجيا والمساعي المشتركة نحو مستقبل رقمي يخدم أهداف التنمية المستدامة..حسبما أفاد بيان صادر عن الخارجية الكويتية اليوم الأحد.