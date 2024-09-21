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السبت 21 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

اليوم .. سلة الاتحاد السكندري في مواجهة هامة أمام الكويت الكويتى

بوابة الوفد الإلكترونية

 

يلتقي اليـــــــوم فريقي الاتحاد السكندرى و الكويت الكويتي لكرة السلة ضمن منافسات بطولة الوحدة الودية  وذلك بصالة مبادلة ارينا بأبوظبي وذلك في تمام الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة يذكر أن نادي الاتحاد السكندرى حقق فوزا مستحقًا على منتخب الامارات في اللقاء الأول ( 106 ) / ( 83 ) 
وأيضا فاز فريق الكويت الكويتى على نظيره الكرخ العراقي بنتيجة (102) / (82) 
ولذلك من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية بين الفريقين في ظل سعي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار 
يذكر ان المباراة مذاعة علي قناة السريانية العراقية

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