اليوم .. سلة الاتحاد السكندري في مواجهة هامة أمام الكويت الكويتى

يلتقي اليـــــــوم فريقي الاتحاد السكندرى و الكويت الكويتي لكرة السلة ضمن منافسات بطولة الوحدة الودية وذلك بصالة مبادلة ارينا بأبوظبي وذلك في تمام الساعة 3:30 عصرا بتوقيت القاهرة يذكر أن نادي الاتحاد السكندرى حقق فوزا مستحقًا على منتخب الامارات في اللقاء الأول ( 106 ) / ( 83 )

وأيضا فاز فريق الكويت الكويتى على نظيره الكرخ العراقي بنتيجة (102) / (82)

ولذلك من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وندية بين الفريقين في ظل سعي كلا الفريقين لتحقيق الانتصار

يذكر ان المباراة مذاعة علي قناة السريانية العراقية