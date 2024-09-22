اتحاد التجزئة البريطاني يمنح جهينه للصناعات الغذائية أعلى تقييم للجودة

حصل مصنع جهينة للمبردات على أعلى تقييم بدرجة +AA لشهادة سلامة الأغذية من المعيار العالمي لاتحاد التجزئة البريطاني BRCGS.

جاء هذا التقييم بعد إجراء مراجعة غير معلنة من قبل ممثلي الشركة العالمية وذلك للتأكد من تبني الشركة آليات جودة وسلامة الغذاء.



وأوضحت ياسمين فؤاد مديرة العلاقات الخارجية بمجموعة جهينة أن هذا التقييم يؤكد على التزام مجموعة جهينة بأعلى معايير الجودة والسلامة على المستوى العالمي. كما يُعبر هذا التصنيف عن أداء المصنع الإستثنائي، والذي أثبت قدرته على الوصول إلى مستويات أداء وكفاءة متقدمة. كما يبرز التفعيل لأنظمة إدارة الجودة المتطورة، مما يضمن الإمتثال الصارم لمعايير السلامة، مع التركيز الشديد على حماية صحة وسلامة المستهلكين.



وأضافت ياسمين فؤاد أن المجموعة حريصه على تقديم منتجات آمنة وعالية الجودة تجعل جهينه الخيار الأول للمستهلك على المستويين المحلى والعالمى مؤكدةً ان هذه الخطوة تمثل فرصة للتوسع عالمياً بجودة تضاهي المنتجات الدولية، مما يعزز من قدرتنا على دخول الأسواق الخارجية بثقة وإثبات قدرتنا على المنافسة في السوق الدولي."



أضافت فؤاد، تمكنت جهينه من بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية مع عملائها، تؤمن الشركة أن الحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها هو جزء أساسي من استراتيجيتها. ولتحقيق هذا الهدف، تركز جهينه على الابتكار المستمر، حيث تستثمر في البحث والتطوير لإطلاق منتجات تلبي احتياجات السوق. كما تلتزم الشركة بتطبيق أنظمة متقدمة في مجال الجودة وسلامة الغذاء لضمان توفير منتجات عالية الجودة وآمنة للمستهلكين. يشمل ذلك استخدام أحدث التقنيات والمعايير العالمية في كل مراحل الإنتاج والتوزيع.

يذكر أن اتحاد التجزئة البريطاني BRC هو اتحاد لتجارة التجزئة فى المملكة المتحدة، ويضع هذا الاتحاد معايير تصف معايير السلامة والجودة والتشغيل من أجل الوفاء بالالتزامات القانونية للشركات المنتجة للمواد الغذائية ومواد التغليف والتعبئة والتغليف والشركات المنتجة للمنتجات الاستهلاكية. يتم تنفيذ المعايير العالمية BRC من قبل ما يقرب من 90 ألف شركة معتمدة في أكثر من 20 دولة.