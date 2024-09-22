سعر طن الذرة الصفراء اليوم الأحد لدى تاجر الجملة.. الأردب بكام

أسعار الذرة اليوم الأحد.. تباين أسعار طن الذرة الصفراء خلال تعاملات اليوم الأحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة بـ معظم أنواعها المختلفة، حيث ثبت الأرجنتيني والبرازيلي وارتفع الأوكراني، كما قفز سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل نحو 11,600 جنيه.

وتعتبر الذرة الصفراء من أكثر المواد التي تدخل في مكونات الأعلاف لتسمين المواشي والدواجن، لذا يهتم الكثير من التجار وأصحاب المزارع بسعر طن الذرة الصفراء اليوم ويأتي هذا عقب الإفراج عن كل البضائع المحجوزة بمختلف الموانئ، فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، خاصة عن السلع الغذائية، والأدوية، والأعلاف، ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سيُسهم في توازن الأسعار وانخفاضها.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد لدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر الذرة بأنواعه اليوم الأحد في الاسوا ولدى التاجر

الذرة البرازيلي

ارتفع سعر طن الذرة البرازيلي، ليصل إلى 11,600 جنيه.

الذرة الأرجنتيني

كما قفز سعر طن الذرة الأرجنتيني، ليسجل 11,600 جنيه.

الذرة الأوكراني

وزاد سعر طن «الذرة الأوكراني» نحو 11,000 جنيه.