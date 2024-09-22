أسعار الفول البلدي والمستورد اليوم الأحد لدى تاجر الجملة.. الطن بكام

سعر طن الفول اليوم الأحد.. شهدت أسعار الفول اليوم الحد في الاسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، ثباتاً، وسجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار مسجلاً نحو 30,500 جنيه للطن.

ومن المعروف أن العديد من المواطنين، يبحثون عن سعر الفول البلدي بصفة يومية على محرك البحث العالمي «جوجل»، باعتبار أن أسعار الفول اليوم تعد من أهم الأكلات الشعبية لدى الشعب المصري.

أسعار الفول اليوم.. تعتبر أيضًا من الموضوعات الأكثر بحثًا وتصدرًا على محركات البحث، إذ يعتبر من ضمن الأكلات الأكثر شعبية وطلبًا يوميًا، مما يجعله مراقب بشكل مكثف من قبل المصريين حول التعرف على أسعار الفول البلدي اليوم، خاصة في ظل الارتفاعات التي تشهدها السلع في الأسواق المحلية، سواء كان محلي أو مستورد وسواء كان ذلك الارتفاع في الأسواق فقط أو على جميع الأصعدة.

وتنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفول بنوعية البلدي والمستورد اليوم الأحد، وتحرص الوفد على تقديم القيمة السعرية لكافة السلع، لاسيما الوقوف على اخر التطورات والمستجدات التي تطرأ على الساحة الاقتصادية، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

سعر إردب الفول البلدي اليوم الأحد لدى التاجر

الفول البلدي

سجلت أسعار الفول البلدي بالسوق المحلي ثباتًا اليوم، نحو 36,500 جنيهًا للطن.

الفول الاسترالي

وسجل سعر الفول الاسترالي استقرارًا لدى التجار بلغ نحو 30,500 جنيه للطن .

وتجدر الإشارة إلى أن الأسواق المحلية خلال الآونة الأخيرة قد شهدت حالة من التباين في سعر الفول البلدي 2024 داخل عدد من محال العطارة وتجار المواد الغذائية، ولهذا فإن بوابة الوفد الإلكترونية تحرص باستمرار على تقديم تقريرًا يوميًا عن سعر الفول البلدي والمستورد اليوم في المزرعة لرصد التغيرات التي يشهدها سوق السلع داخل مصر.