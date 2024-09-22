تأجيل مُحاكمة المُتهمين في خلية الدلتا الإرهابية

أجلت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، مُحاكمة 9 مُتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ "ولاية الدلتا الإرهابية" لجلسة 11 نوفمبر المقبل للقرار السابق بندب خبير اجتماعي للمتهمين الحدث.

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صدر القرار برئاسه المستشار وجدي محمد عبد المنعم وعضويه المستشارين وائل عمران وضياء حامد عامر وامانه سر محمد هلال.

واتهمتهم النيابة العامة بتولي قيادة في جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد، وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 4 متهمين بالاستعراض القوة وتلويح بالعنف في منطقة مدينة نصر .

تعقد اللسة برئاسة المستشار مدبولي كساب رئيس محكمة جنايات القاهرة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم العشري، وأحمد ماهر الجندي، وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.

كانت النيابة العامة أمرت بأحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات وجهت لها تهمة استعراض قوة وتلويح بالعنف في مدينة نصر.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3696 لسنة 2024 جنايات مدينة نصر، المقيد برقم 407 لسنة كلي القاهرة الجديدة، المتهمبن : مأمون .س، ضياء.س،زياد .س، أحمد .ح، بالتعدي على المجني عليهما " عمرو مجدي"، "رمضان محمود" عمدا واحدثوا بهما الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، نشب بينهما مشاجرة بسبب خلاف مالي ولذلك وتعدوا عليهما واستعرضوا القوة وتلويج بالعنف واطلقوا بعد الشماريخ مما تسببوا في فزع الاهالي، وحضر رجال مباحث القسم وتم القبض على المتهمين وبمواجتهما أقروا بارتكابهم الواقعة