سعر الأرز الشعير اليوم الأحد عند تاجر الجملة بالأسواق المصرية

سعر طن الأرز الشعير اليوم.. واصلت أسعار الأرز الشعير خلال تعاملات البيع والشراء، اليوم الأحد، في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، استقرارًا، وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة كسر 3% استقرارًا بنحو 25,000 جنيه للطن.

ورغم حالة عدم الاستقرار في سعر الأرز الشعير اليوم عند التاجر، إلا أنها تواجه ثباتًا لدى المستهلك، وذلك بعد جهود وزارة التموين في ضخ كميات كبيرة ومتنوعة من الأرز في جميع فروع المعارض ومنافذ التوزيع بمحافظات الجمهورية كافة بأسعار مخفضة تصل معدل التخفيضات بها إلى 30%.

ويأتي ذلك بعدما قام البنك المركزي باتخاذ عدد من الإجراءات خلال الأيام الأخيرة تسهم في الحل من مشكلة نقص العملات الأجنبية التي كانت تعاني منه البلاد، منها التوجه نحو الإفراج عن معظم السلع الموجودة بالمواني المصرية وطرحها بالأسواق.

وفي هذا السياق تنشر "الوفد" أسعار الارز الشعير بتعاملات اليوم الأحد في الأسواق المصرية ولدى تاجر الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الأرز اليوم الأحد عند تاجر الجملة:

أرز الشعير:

استقرت أسعار الأرز الشعير «عريض الحبة»، بالأسواق المحلية لتسجل 16,000 جنيه للطن.

كما شهدت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة»، ثباتًا ليبلغ سعر الطن 15,000 جنيه.

الأرز الأبيض:

سجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%»، استقرارًا إلى 25,000 جنيه للطن.

وبلغت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%» ثباتًا لنحو 23,000 جنيه للطن.