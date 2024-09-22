بدء حجز شقق مشروع صبا للإسكان فوق المتوسط بمدينة 6 أكتوبر
طرحت شركة "Torec developments" التابعة لوزارة الإسكان، اليوم الأحد، المرحلة الأولى من مشروع صبا "Saba" بالتوسعات الشمالية بمدينة 6 أكتوبر، ضمن مشروع المبادرة الرئاسية “شقق سكن لكل المصريين” لفوق متوسطي الدخل، علي أن ينتهي الحجز في المشروع يوم 3 أكتوبر المقبل.
وأوضحت هيئة المجتمعات العمرانية، أن الطرح يشمل 600 وحدة سكنية، بمساحات تتراوح بين 130 و140 مترًا، فيما يتراوح سعر المتر بين 18 و19 ألف جنيه بنسب التميز، وذلك للسداد الكاش، وبدون فوائد، ويكون السداد على 3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات بفوائد بنكية.
وأضافت الهيئة، أن العمارة السكنية تتكون من أرضي و5 طوابق كل طابق به 4 وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد كهربائي لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع يحاط بسور سلك بالإضافة إلى سور شجري خارجي، علاوة على لاند سكيب ومصاعد ومسجد وأسواق تجارية منفصلة، ويقع المشروع بالقرب من تقاطع محور البوليفارد مع الطريق الدائري الأوسطي.
كراسة شروط مشروع صبا بأكتوبر
ويمكن للراغبين في شراء الوحدات السكنية المطروحة، الاطلاع على كراسة الشروط الخاصة بالمشروع من خلال الرابط التالي :"اضغط هنـــــــا".
طريقة حجز وحدات مشروع صبا
- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الإسكان والتعمير.
- إنشاء حساب جديد.
- يجب إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم لضمان وصول كلمة المرور من خلاله.
- إعادة تسجيل الدخول مرة أخرى عبر الضغط على خيار مستخدم، ومن ثم إدخال رمز المرور والرقم القومي.
- يتم الضغط على أرغب في التقديم ثم استخراج رقم الاستمارة الخاص بك.
- بعد الانتهاء من مراجعة البيانات، قم بالضغط على (تأكيد) ليظهر رقم الاستمارة الخاص.
- يتم استخدام رقم الاستمارة كرقم حساب تعريفي من أجل تحويل مبلغ جدية الحجز وإكمال باقي الخطوات.
- دفع مبلغ جدية الحجز البالغ قدره 150,000 جنيه قابلة للاسترداد بالإضافة إلى رسوم التسجيل البالغة 1500 جنيه لا ترد.
- يتم تحويل كلاهما بمجموع 151,500 جنيه مصري على حساب بنك الاسكان والتعمير الموضح عبر رقم الاستمارة الذي استخرجها سابقًا ( مع العلم بأن سويفت كود البنك هو HDBKEGCAXXX).
- الانتظار رسالة قصيرة SMS تفيد بتأكيد الحجز الخاص بك خلال 72 ساعة من تحويل المبلغ المطلوب.