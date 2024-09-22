الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر الدقيق اليوم الأحد عند التاجر.. الردة بكام النهاردة

دقيق أبيض
دقيق أبيض

سعر الدقيق اليوم عند التاجر.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد لدى تاجر الجملة وبالاسواق المحلية، ثباتاً للقيمة السعرية، وحقق الدقيق بروتين/24 اليوم استقرارًا مسجلاً لسعر الطن نحو 13,800 جنيه.

 

أسعار الدقيق اليوم.. شهدت الأسواق خلال الآونة الأخيرة عدة ارتفاعات لبعض من أسعار السلع، ولهذا يسعى الكثيرين من المهتمين بالحرص على متابعة كل ما هو جديد عن سعر الدقيق والردة وغيرهم في الأسواق التجارية.

 

استقر سعر الدقيق كما ثبتت أسعار الردة اليوم، ويواصل الشعب المصري البحث على محرك «جوجل» العالمي للتعرف على آخر التحديثات العالمية والمحلية في سعر شيكارة الدقيق 2024.

 

وفي هذا الصدد تنشر "بوالبة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق اليوم الأحد في الاسواق ولدى تاجر الجملة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

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أسعار الدقيق اليوم الأحد في الأسواق المحلية والجملة

 

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 14,000 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,800 جنيه.

 

الدقيق بروتين 22

وثبت سعر الدقيق (بروتين/22) اليوم ليصل سعر الطن إلى 13,600 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، استقرارًا وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 9,800 جنيهًا.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

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