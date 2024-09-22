تسليم 30 منزلا تم تأهليهم للأسر الاولي بالرعاية بقرية حجازة في قنا

سلم المهندس ياسر حمادي رئيس مركز ومدينة قوص، جنوب محافظة قنا، اليوم الأحد، 30 منزلا تمت إعادة اعمارهم من اجل الأسر الاولي بالرعاية بقرية حجازة، وذلك من خلال التعاون مع جمعية الاورمان والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وادارة التضامن الاجتماعي والوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وذلك ضمن الاستراتيجية التي تتبناها الجمعية والتحالف في التوسع في الانشطة لتشمل الأسر الغير قادرة والقرى الأكثر فقراً بجميع محافظات الجمهورية.

حضر مراسم التسليم فراج الوحش نائب رئيس المركز، ورفعت الخطيب مدير ادارة التضامن، وخالد الشيخ رئيس قرية حجازة ، وكل من عبد الهادي عبد الوهاب و سعيد طه ممثلين عن جمعية الاورمان وجمعية أهل الخير بالعليقات.

أوضح المهندس ياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص جنوب قنا، ان عدد المنازل التي تم تأهيلها بلغ عددها 30 منزل، بمنطقة حجازة بحري، يوجد منها 22 منزل بمنطقة المنشية التابعة لقرية العليقات، و6 منازل اخري بنجع الهراميس، فضلا عن منزل واحد بكل من نجع معوض ونجع سندل، واثني سيادته اثني عملية التسليم علي مستوي الجودة التي وصلت إليها المناز بعد إعادة تأهيل ها.

مؤكدًا أن جميع المواطنين لهم الحق في الحصول والعيش في سكن كريم ، القيادات السياسية والتنفيذية لم يألوا جهدا لتحقيق ذلك واقتناص اي فرصة يتم بها رفع العناء عن اهالينا خاصه الاكثر احتياجا منهم.

وقدم رئيس المركز المهندس ياسر حمادي شكره لكل من جمعية الاورمان، والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، علي ما يقمون به من مجهودات لخدمة ابناء المجتمع بكل المدن والمحافظات، مثمنا من دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، في دعم الجهود التنموية التي تبذلها الدولة للارتقاء بكافة الخدمات، ولوقفها جنب الي جنب مع الحكومة المصرية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء مدينة قوص.

ومن جانبه افاد مدير ادارة التضامن الاجتماعي بمركز قوص، رفعت الخطيب ان أعمال إعادة الإعمار المنازل المتهالكة شمل بناء جدران للمنازل، أعمال محارة، تركيب أبواب وشبابيك، وصلات مياه منزلية وأعمال سباكة داخلية، الكهرباء، والدهانات، وتعريش المنازل، بالإضافة إلى تركيب السيراميك الأرضيات.