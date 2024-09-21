مظاهرات في بعض المدن تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

شهدت العديد من المدن والعواصم العالمية، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وفقًا لـ"وفا".

وشارك الآلاف في تظاهرات نظمت في العاصمة الفرنسية باريس، والعاصمة النمساوية فيينا، ومدينة أوبسالا السويدية والعاصمة ستوكهولم، ومدينة ميلانو الإيطالية، وماستريخت الهولندية، وليفربول البريطانية، وأودنسي الدنماركية والعاصمة كوبنهاغن، وهلسنكي في فنلندا، وهامبورغ وبريمين وفرايبورغ في ألمانيا والعاصمة برلين، دعما للشعب الفلسطيني، وللمطالبة بوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرات الأعلام الفلسطينية، واللافتات المنددة بالجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا.

ودعا المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني، خاصة الأطفال، ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت الناشطة السويدية في مجال المناخ غريتا ثونبرغ، إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية، والصمت إزاءها يعني "التواطؤ".

وأكدت أن "الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين مروعة للغاية، وترتكب على الهواء مباشرة".

وأضافت: "لا أفهم كيف يمكن للناس أن يشاهدوا ما يجري من إبادة الجماعية على الهواء مباشرة، ويمارسوا حياتهم اليومية دون اكتراث، وأعتقد أن كل من يمتلك الإمكانية اللازمة للتحرك، يجب أن يرفع صوته ويفعل كل ما في وسعه لوقف ذلك".