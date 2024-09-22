انهيار جسر على الطريق السريع A1 قرب روما: إصابة عامل وإغلاق المخرج

شهدت منطقة Tor Vergata قرب روما حادثًا مؤسفًا في الليلة الماضية، حيث انهار جسر قديم أثناء أعمال الصيانة الجارية على الطريق السريع A1 الذي يربط بين ميلانو ونابولي. ونتيجة لهذا الانهيار، تعرض أحد العمال لإصابة طفيفة، وتم نقله إلى المستشفى حيث تلقى العلاج وغادر بعد خمسة أيام من المراقبة الطبية.

يذكر أن الحادث وقع في إطار مشروع لإعادة تأهيل الطرق الرابطة مع Tor Vergata، والذي شمل هدم الجسر القديم. وفي حوالي الساعة الواحدة صباحًا، وأثناء عمليات الهدم التي نفذتها إحدى الشركات المتعاقدة مع هيئة الطرق الوطنية Anas، انهار الهيكل الخرساني للجسر، مما أدى إلى تكدس الحطام على الطريق السريع الذي كان مغلقًا سابقًا أمام حركة المرور.

بعد انتهاء التحقيقات الأولية من قبل الجهات المختصة، بدأت هيئة Anas بعمليات إزالة الأجزاء المنهارة من الجسر لإعادة فتح الطريق السريع أمام المركبات، مما يساهم في استعادة حركة المرور في المنطقة.