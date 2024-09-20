وزارة العدل تقوم بتسيير سيارات التوثيق المتنقله في كافة قرى المحافظات 

في اطار مشاركة وزارة العدل في فعاليات مبادرة "بدايه جديدة لبناء الانسان" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وجه المستشار عدنان فخرى وزير العدل بتسيير عدد من سيارات التوثيق المتنقله إلي الاماكن الأكثر ازدحاما والي المراكز والقري في المحافظات لتقديم خدمات التوثيق، وذلك للتيسير على المواطنين علي فترتين صباحية ومسائية، فضلا عن مد العمل داخل٣٠ فرع توثيق حتي الساعه ٩ مساءً بدون اضافة اي تكلفة ماليه اضافية.

وخلال اليوم الأول لتقديم تلك الخدمات ، بلغ عدد معاملات التوثيق من خلال السيارات المتنقلة ٤٩٠ معاملة شملت كافة اعمال التوثيق المختلفة ، وبلغ عدد معاملات التوثيق من خلال فروع التوثيق الثابتة بالفترة المسائية ٦٣٣ معاملة، وذلك بنطاق محافظات القاهرة والجيزة، الإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والاسماعلية، ومرسى مطروح، والقليوبية، والبحيرة، والغربية، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، واسيوط، وسوهاج، وقنا، واسوان ، والبحر الاحمر، والوادي الحديد.

جدير بالذكر ان هذه الخدمات التي تم اطلاقها في اطار مبادره فخامة رئيس الجمهورية "بدايه " سوف تستمر لمده ١٠٠ يوم بشكل يومي ،، لتقديم خدمات التوثيق بشكل ميسر للمواطنين.





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