وزارة العدل تطلق قوافل طبية بالمحافظات

في إطار مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان..

أطلقت وزارة العدل قوافل طبية بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم اتجهت إلى محاكم شمال القاهرة وشمال الجيزة والفيوم الابتدائية، للكشف عن أمراض الجهاز الهضمي والباطنة والسكري والقلب والمناعة وإجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.

وتأتي القوافل بالتعاون مع مستشفى مصر الدولي وعيادات تكنو كلينك ومركز مصر سكوب للمناظير، ومعامل ألفا والمختبر، وتم إجراء الفحوص الطبية والتحاليل لعدد٤٩٠ مواطنا من الموظفين والمترددين على تلك المحاكم.

جاء ذلك فى إطار مشاركة وزارة العدل فى مبادرة فخامة رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وقال وزير العدل، في فيديو نشر على الحسابات الرسمية لمبادرة "بداية" على مواقع التواصل الاجتماعي، إن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، تحمل في طياتها دليلًا حاسما على معايشة فخامة رئيس الجمهورية للمواطن المصري، والسعي نحو تدبير سبل قضاء حوائجه ومصالحه ووقوفه على ما أهمه وما يهمه من متطلبات حياته، مضيفًا أن هدف المبادرة ينصب على احترام المواطن و ضرورة التعامل معه بما يحفظ عليه كرامته، تقديرًا من سيادته لإنسانيته وأنه صانع حضارة مصر ومصدر فخرها.

مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

تعد مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان، هي أحد محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والذي يجسد استراتيجية متكاملة هدفها الأول هو تنمية الإنسان .وهي مبادرة تم إطلاقها من قبل السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر 2024، وتعد من أهم المبادرات التي تركز على تنمية المواطن المصري.

وتستمر بداية لمدة 100 يوم بمختلف محافظات الجمهورية، كمحور من محاور المشروع القومي المستدام للتنمية البشرية والذي بهدف إلى العمل على بناء الإنسان في كافة القطاعات المختلفة والتنمية البشرية لكافة الأسر المصرية، مع العمل على نشر الوعي الصحي والثقافي للمواطنين، وتعزيز المهارات للإعداد لسوق العمل في جميع المراحل العمرية ويشمل كافة الفئات العمرية منذ الولادة إلى ما بعد الـ65 عاما.