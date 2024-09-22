جالانت: حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، أن حزب الله بدأ يدرك بعض القدرات العسكرية الإسرائيلية وسنواصل عملياتنا حتى يتمكن سكان الشمال من العودة إلى منازلهم، وفقًا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

منسقة الأمم المتحدة بلبنان تُحذر من كارثة وشيكة:

في إطار آخر، حذرت جينين هينيس بلاسخارت، المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان، الأحد، من أن المنطقة تقترب من "كارثة وشيكة"، وسط ارتفاع منسوب التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، مشددة على أن الحل العسكري لن يفيد أي طرف، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".

وقالت المنسقة الدولية على منصة إكس: "مع اقتراب المنطقة من كارثة وشيكة، لا يمكن التشديد بما يكفي على أنّه لا يوجد حلّ عسكري من شأنه أن يوفّر الأمان لأيّ طرف".

وارتفعت حصيلة القتلى جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت اجتماعًا لمسؤولين عسكريين في حزب الله في ضاحية بيروت الجنوبية إلى 45 قتيلًا، وفق حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة اللبنانية، الأحد، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض لليوم الثالث على التوالي.

وأفادت الوزارة في بيان عن ارتفاع "عدد القتلى إلى 45 شخصًا"، مشيرة الى استمرار "أعمال رفع الأنقاض" تزامنا مع مباشرة الأدلة الجنائية "أخذ عينات" من جثث في المستشفيات لتحديد هوية أصحابها.

وكانت الوزارة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 37 شخصًا، منهم 16 على الأقل نعاهم الحزب بينهم قائدان عسكريان بارزان.

إسرائيل تعترض ١٥ صاروخًا من لبنان:

يشار إلى أن دوت صفارات الإنذار، في ساعة مبكرة اليوم الأحد، في عشرات المناطق شمال إسرائيل للتحذير من قصف صاروخي من جنوب لبنان، وفقًا لما أوردته وكالة سبوتنيك

وشوهدت مقاطع مصورة تداولت على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عشرات الصواريخ انطلقت من جنوب لبنان.

وأظهرت مقاطع فيديو اشتعال النيران في الناصرة شمال إسرائيل بعد سقوط صواريخ.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقاطع مصورة قالت إنها لهلع المستوطنين الإسرائيليين ومحاولتهم الاختباء بعد انطلاق عشرات الصواريخ من جنوب لبنان.

في السياق ذاته، أفادت هيئة البث الإسرائيلية: أنه تم رصد واعتراض 15 صاروخًا أطلقت من لبنان باتجاه مناطق شمال إسرائيل

قال الجيش الإسرائيلي في حسابه بتلجرام، إنه "تم رصد نحو 10 صواريخ انطلقت من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتم اعتراض معظم القذائف وسقط صاروخ في المنطقة، والحادث قيد المراجعة.



