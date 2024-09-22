الأحد 22 سبتمبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

الاحتلال الاسرائيلي يجدد غاراته الكثيفة جنوب لبنان

غارات الاحتلال
غارات الاحتلال

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، غارات كثيفة على عدة بلدات جنوب لبنان،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

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إصابة شاب برصاص الاحتلال شرق بيت لحم

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وزير الصحة الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف الطواقم الطبية

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية بلدات العزية، وعيتا الشعب، والزرارية، والطيبة، وعين قانا، وكفر ملكي، ومجدل زون، والمحمودية، والعيشية، وزبقين، وانصار، ووادي حسن، تزامنا مع تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات على وبلدات طلوسة، ورب ثلاثين، وشيحين، والمالكية وياطر، والخيام، ومركبا، وحولا، ووادي السلوقي، جنوبا، وبلدة زلايا في البقاع الغربي

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