فنلندا والسويد ترفضان استقبال الجرحى من غزة

رفضت السلطات الفنلندية طلب الاتحاد الأوروبي استقبال الجرحى من غزة في مستشفيات البلاد، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



ولفتت مصادر في هلسنكي إلى أن الأولوية في تقديم المساعدات محدودة فقط لأوكرانيا،

وذكرت تقارير في وسائل الإعلام الفنلندية، أنه تم إرسال الطلب باسم الاتحاد الاوروبي إلى هلسنكي وكذلك إلى دول أوروبية أخرى في مايو من هذا العام، لكن السلطات الفنلندية لم ترد رسميا بعد على الطلب، من منطلق نيتها عدم الاستجابة له.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مسؤولين في وزارة الرفاه الفنلندية قولهم: "ليس لدينا الموارد اللازمة للعمل من أجل نقلهم (من غزة)".

وأضاف المسؤولون "نظرا لمحدودية الموارد، قررت فنلندا إعطاء الأولوية في تقديم المساعدات لأوكرانيا".

كما قررت الحكومة السويدية مؤخرا عدم الاستجابة لذات الطلب من الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقارير الصحفية في السويد، وافقت مستشفيات مختلفة في البلاد على استقبال الجرحى مع التأكد من أن ذلك لن يضر بالمرضى الآخرين، إلا أن الحكومة رفضت بحجة "التكاليف الباهظة".

وأعلن مسؤولون في فنلندا والسويد أنهم "يساعدون الفلسطينيين بطرق أخرى".