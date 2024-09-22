سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

سعر اليورو اليوم الأحد.. شهد سعر اليورو خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تباينًا، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 54.07 جنيه للشراء، 54.19 جنيه للبيع، بينما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 54.00 جنيه للشراء، 54.32 جنيه للبيع.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو اليوم الأحد بمنتصف التعاملات مع بداية اول يوم عمل في القطاع المصرفي، وجاءت اسعاره في البنوك على النحو الآتي:

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.07 جنيه للشراء

54.19 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.00 جنيه للشراء

54.32 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك مصر

53.98 جنيه للشراء

54.30 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.99 جنيه للشراء

54.34 جنيه للبيع

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.01 جنيه للشراء

54.33 جنيه للبيع

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.00 جنيه للشراء

54.33 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك البركة

53.96 جنيه للشراء

54.29 جنيه للبيع

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.98 جنيه للشراء

54.31 جنيه للبيع