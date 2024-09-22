الأحد 22 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

اقتصاد

سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية

اليورو
اليورو

 سعر اليورو اليوم الأحد.. شهد سعر اليورو خلال منتصف تعاملات اليوم الأحد في البنوك المصرية والشركات المصرفية، تباينًا، وسجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 54.07 جنيه للشراء، 54.19 جنيه  للبيع، بينما سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 54.00 جنيه للشراء، 54.32 جنيه للبيع.

 

 وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر اليورو اليوم الأحد بمنتصف التعاملات مع بداية اول يوم عمل في القطاع المصرفي، وجاءت اسعاره في البنوك على النحو الآتي:

txt

مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش منظومة القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية

txt

وزير التموين يناقش مع رئيس جهاز مستقبل مصر الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

 

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

54.07 جنيه للشراء

54.19 جنيه  للبيع

 

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

54.00 جنيه للشراء

54.32 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك مصر

53.98 جنيه للشراء

54.30 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك الاسكندرية

53.99 جنيه للشراء

54.34 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في البنك التجارى الدولى

54.01 جنيه للشراء

54.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في مصرف أبو ظبى الاسلامى

54.00 جنيه للشراء

54.33 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك البركة

53.96 جنيه للشراء

54.29 جنيه للبيع

 

سعر اليورو في بنك قناة السويس

53.98 جنيه للشراء

54.31 جنيه للبيع

 

مواد متعلقة

مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة يناقش منظومة القوافل الطبية بجامعة الإسكندرية

وزير التعليم العالي يستقبل وفد مؤسسة التايمز البريطانية

رابط نتيجة تنسيق الأزهر 2024 فور اعتمادها خلال دقائق

تعاون إعلامي جديد لتعزيز العمل العربي المشترك
الجريدة الورقية